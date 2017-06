Cum te hidratezi cand e canicula, in afara de a bea apa, ca de obicei? Exista tot felul de trucuri. De exemplu, daca bei apa rece, vei bea mai des, fara sa resimti preaplinul. In plus, e important sa bei inainte sa ti se faca sete!

Cand e foarte cald afara, e esential sa te mentii hidratata. Hidratarea e si mai importanta atunci cand ai activitate fizica la temperaturi ridicate, noteaza cei de la Symptomfind.com. Cu cat transpiri mai mult, cu atat corpul are nevoie de mai multe fluide in schimb. E important sa stii cum te hidratezi cand e canicula pentru ca, altfel, risti sa te epuizezi sau sa te ai probleme cu inima, crampele si roseata.

Cum te hidratezi cand e canicula

E important sa bei lichide inainte sa ai senzatia de sete. Corpul foloseste setea ca sa indice ca te apropii de deshidratare. Asa ca, in loc sa bei sa ca iti potolesti setea, inlocuieste lichidele pe care le pierzi cu altele proaspete, chiar daca nu ti-e sete.

foto interior si prima pagina: Alena Ozerova Shutterstock