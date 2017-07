Potrivit psihologilor, daca obisnuiesti sa ai polemici cu iubitul tau, sunt cateva moduri in care certurile va ajuta sa va apropiati mai mult.

Odata ce au fost abordate anumite subiecte sau au avut loc unele evenimente mai putin placute, va fi mai dificil sa va impacati sau sa aveti aceleasi sentimente unul fata de celalalt. Dar, oricat de ciudat pare, certurile va ajuta sa va apropiati mai mult. De ce este posibil acest lucru? Pentru ca veti avea posibilitatea sa va cunoasteti mai bine si sa descoperiti care sunt temerile voastre.

Important este sa puneti accent pe comunicare si, indiferent de situatie, sa invatati sa va acordati mai multa atentie.

1. Invatati sa va acordati mai mult atentie

In momentul in care va veti acorda mai multa atentie, veti reusi sa uitati anumite experiente din trecut, sa renuntati la ideile preconcepute si sa fiti atenti la ceea ce se intampla in prezent.

foto interior si prima pagina: nd3000 Shutterstock