Crede in tine un pic mai mult.

Ni se intampla tuturor in timp ce traim si crestem. Descoperim mult mai multe despre cine suntem si modul pe care il alegem pentru a ne trai viata, apoi ne dam seama ca trebuie sa facem cateva schimbari pentru a ajunge acolo unde ne dorim si a fi fericiti cu adevarat. Stilul de viata nu ne mai multumeste; relatiile pe care avem si mediul in care traim nu ne mai ofera confortul cu care eram obisnuiti. Asadar, pretuim amintirile minunate create, insa ne gasim la o rascruce de drum si alegem sa facem primul pas in crearea altor amintiri.

Si nu este deloc usor. Este dureros sa renunti la ceea ce este confortabil si familiar, mai ales atunci cand nu ai alta alegere.

Cel mai simplu si eficient mod de a face asta are legatura cu micile citate, proverbe si invataturi. Acestea ne ajuta sa ne mentinem gandurile corecte in capul nostru zi de zi astfel incat sa stim ca ne putem folosi de ele in acele zile dificile in care avem cea mai mare nevoie sa gandim optimist si sa nu ne dam batuti.

Multe persoane numesc aceste citate afirmatii pozitive sau mantre, altele rugaciuni sau convingeri. Indiferent de nume, acestea ne mentin pe drumul pe care vrem sa mergem, pastrandu-ne gandurile calme, pasnice si productive in momentele in care viata devine extrem de haotica.

Alege unul din aceste citate in fiecare dimineata, apoi stai linistita timp de doua minute, repetandu-l in tacere in minte. Vezi cum iti schimba modul in care gandesti si in care vezi rascrucea in care te afli.

1. Daca ceva ti se da usor, nu este o lectie. Este ceva ce deja stii cum se face.

2. Viata are o modalitate de a testa vointa unei persoane, fie prin a nu se intampla absolut nimic, fie intamplandu-se totul in acelasi timp.

3. Nu poti incepe un capitol nou in viata ta daca tot continui sa il recitesti pe ultimul.

4. Viata este 10% ceea ce ti se intampla si 90% felul in care reactionezi la ceea ce ti se intampla.

5. Deschide-ti mainile daca vrei ca cineva sa te tina.