Daca nu crezi in tine insati... atunci cum poti lupta cu adevarat pentru ceea ce iti doresti? Daca nu esti sincera cu tine si nu simti ca meriti ca visul tau sa se implineasca si daca in interiorul sufletului tau nu exista acea dorinta arzatoare de a merge pana in panzele albe pentru a obtine ce vrei de la viata... atunci cum este posibil sa castigi bataliile si sa depasesti obstacolele?