Exista atat de multe lucruri minunate pe care le invatam doar in momentul in care simtim durere in suflet, insa multi dintre noi nu stiu sa le observe si sa le accepte. Si daca tot treci prin durere, de ce sa nu transformi ce a fost in trecut dificil in ceva frumos pentru viitor? Lasa ca intunericul sa devina lumina.