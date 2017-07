In 2015, acesti doi tineri au renuntat la locurile de munca cu program de la 9 la 17 si au cumparat bilete cu o singura destinatie: New York. Din New York au mers in Paris. Urmatoarele 114 zile au fost petrecute in 15 tari si 38 de orase. Inainte de a pleca in calatoria vietii lor aveau o relatie monotona; nu se vedeau dimineata pentru ca ea pleca foarte devreme. Luam cina pe canapea, uitandu-se la Netflix si facandu-si griji cu privire la rezolvarea taskurilor pentru urmatoarea zi de munca. Asa ca au decis sa isi riste viitorul pentru un prezent fericit. A fost cel mai bun lucru pe care l-au facut vreodata.

foto interior si prima pagina: ash_explorer, Instagram

"Draga mea,

Fara ca tu sa sa scoti din zona de confort, nu as fi cazut niciodata.

Ai visat intotdeauna sa calatoresti in intreaga lume. Cand am inceput sa ne intalnim, despre asta vorbeai tot timpul. Mi-ai spus ca abia astepti sa pleci din acest mic oras si sa experimentezi viata cu alti ochi.

Cand am absolvit liceul, ai vrut sa sarbatorim calatorind impreuna. Ti-am raspuns ca avem un nou drum si ca acestia sunt primii ani de oameni maturi. TI-am spus ca nu am timp sau bani sa calatorim in lume si ti-am cerut sa mai asteptam putin timp. M-ai ascultat fara sa te superi.

Ne-am mutat intr-un alt oras pentru a ne incepe cariera profesionala. In fiecare an, la miezul noptii, in timp ce puneam sampanie ieftina in pahare si ne sarutam sub focurile artificiilor de Revelion, imi cereai sa calatoresc in intreaga lume cu tine. Mi-ai cerut sa te duc in cele mai romantice colturi din Praga si in insulele minunate din Thailanda. Mi-ai cerut sa petrec nopti albe cu tine in Italia si zile lungi sub o umbrela pe plajele din insulele grecesti. In fiecare an m-ai rugat... si in fiecare an ti-am dat un motiv pentru care ar trebui sa mai asteptam. TI-am spus ca avem nevoie de mai multa experienta de munca. M-ai ascultat.

Un an mai tarziu, am primit un nou loc de munca, job-ul meu de vis. Cand am venit acasa cu vestile, am vazut ca erai mai fericita ca niciodata. Ochii tai au inceput sa straluceasca pe masura ce imi zambeai si ma felicitai. "Acum putem merge in vacante epice!" - te-am asigurat. Dar amandoi stiam ca timpul nu mi-ar fi permis asta.