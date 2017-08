Ne agatam de convingeri si obiceiuri care creeaza probleme enorme in viata noastra si nu ne permit sa traim fara griji si fericiti.

Iata cateva adevaruri care pot schimba foarte mult modul in care traim. Uneori, insa, acestea pot fi foarte greu de acceptat pentru ca sunt contra conditiilor noastre psihologice. Dar daca nu le vom intelege si nu ni le vom reaminti din cand in cand, vom trai intr-un mod care aduce numai negativitate nu doar in gandurile, ci si in sufletele noastre.

Mai jos gasiti 5 adevararuri dure, insa importante, care ne pot transforma complet viata:

1. Nu poti indeplini asteptarile tuturor

Cei mai mult oameni se ingrijesc atat de mult de opiniile pe care ceilalti le au despre ei incat incearca continuu sa traiasca modul in care altii isi doresc sa traiasca. Realitatea este insa ca nimeni nu poate indeplini asteptarile tuturor - de aceea, daca incerci sa multumesti pe altcineva este posibil sa dezamagesti. Acesta este adevarul.

Incearca sa asculti si sa urmezi ce iti dicteaza vocea interioara. Viata ta va avea o directie diferita, mult mai pozitiva.

2. Lumea nu iti datoreaza nimic

De fapt... nimeni nu iti datoareaza nimic. De multe ori ne gandim ca lumea este nedreapta pentru noi si dam toata vina pe felul de viata pe care il traim. Si, desi este adevarat ca societatea este "incurcata" si dificila, invinovatirea oamenilor si a conditiilor nu este niciodata suficienta pentru a ne schimba efectiv viata... sau pentru a schimba lumea.

Singura modalitate de a aduce schimbari pozitive este sa iti asumi responsabilitatea si sa depui eforturi constiente pentru a crea o viata mai frumoasa pentru tine si pentru ceilalti oameni.