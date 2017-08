"Natura nu se grabeste si totusi totul este indeplinit." - spunea Lao Tzu.

foto interior si prima pagina: Triff Shutterstock

"Unii imi spun Natura. Altii imi spun Mama Natura. Sunt aici de mai bine de 4,5 miliarde de ani, de 22.500 de ori mai mult decat ati fost voi aici. Chiar nu am nevoie de oameni. Dar oamenii au nevoie de mine." - Julia Roberts.

Natura este intr-o armonie completa, armonie la care noi, oamenii, visam zi de zi. Pentru a invata sa fim la fel de linistiti si calmi precum natura, iata care sunt cele mai importante lectii de viata pe care le putem invata de la elementele principale ale naturii.

Odata cu schimbarea anotimpurilor, suntem ghidati sa invatam acceptarea si non-rezistenta. O frunza verde nu se opune transformarii in momentul in care se apropie toamna. Copacii accepta ca toate frunzele sa le pice cand iarna isi intra in drepturi. Ei stau adanc inradacinati in pamant, cu ramurile raspandite larg catre vazduh. Ai incredere in puterea de sus, totul este pentru binele tau.

2. Marile si oceanele

Marile si oceanuele nu pot exista fara fiecare particula de apa. Fiecare om isi joaca propriul rol in aceasta lume. Suntem cu totii o mica parte a intregului.

3. Pasarile

Pasarile care se ridica catre cer reprezinta libertatea si potentialul nelimitat de care dispunem daca ne eliberam de temerile noastre. Primul zbor poate fi infricosator si ne poate aduce anxietate, frica, emotie. Insa fara a risca, nu vom gasi niciodata libertatea pe care ne-o dorim. Trebuie sa indraznim sa ne ridicam picioarele de pe pamant, sa ne intindem aripile si sa crestem.