Jim Carrey reuseste sa impresioneze pe toata lumea cu un mesaj foarte frumos transmis in timpul in care isi prezinta lucrarile de arta pentru un scurt documentar.

In urma cu ceva ani Jim Carrey a fost un rege al comediilor cinematografice, insa in ultima perioada actorul a decis sa se retraga de pe marele ecran. Ultimele sale roluri principale in filme au fost in 2013 si 2014 cu lansarile The Incredible Burt Wonderstone, Kick-Ass 2 si Dumb and Dumber To, toate cele trei filme primind critici negative si un loc foarte mic in box-office.

In tot acest timp actorul a fost concentrat asupra unuia dintre cele mai importante proiecte ale sale - si anume colorarea vietii sale. Filmuletul pe care urmeaza sa il vedeti este un scurt documentar de sase minute si a devenit viral in doar cateva zile, strangand peste 2 milioane de vizualizari.

"Ce faci cand viata te alege pe tine sa faci ceva? Poti alege sa nu faci acel ceva sau poti alege sa incerci sa faci ceva mult mai simplu. Vocatia te alege. Cand am inceput sa pictez foarte mult am devenit atat de obsedat incat nu mai puteai sa te misti in casa mea. Peste tot gaseai numai picturi. Ele se transformau in piese de mobilier, ajunsesem sa mananc pe ele. La un moment dat mi-am privit viata cu sinceritate. Era atat de deprimant si mi-am dat seama ca am nevoie de culoare.

Iti poti da seama ce iubesc dupa culorile picturilor, iti poti da seama cum arata sufletul meu dupa intunericul care exista in unele picturi si iti poti da seama ce imi doresc dupa stralucirea din altele.