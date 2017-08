Relatiile dificile repetate (in mod regulat) si sentimentele constante de regret pentru ca ai ranit pe altcineva sunt semne clare ale relatiilor karmice. Legea universala ne ajuta sa traim in armonie si echilibru. In cadrul acestei legi, fiecare actiune are o reactie corespunzatoare. Acceptand aceasta lege, atingem pacea sufletului si armonia interioara.

foto interior si prima pagina: agsandrew Shutterstock

Cum functioneaza legea universala a intelepciunii si cum sa vindecam relatiile karmice

Continuam sa ne gasim in acelasi tip de relatie si, in acelasi timp, continuam sa facem aceleasi si aceleasi greseli. Acesta este momentul in care legea universala a intelepciunii ne poate veni in ajutor.

Legea universala a intelepciunii elibereaza cealalta persoana sau oameni de roata karmei, iertandu-i cu dragoste neconditionata.

Dragostea neconditionata ne ajuta sa ne concentram asupra lectiilor invatate si asupra experientelor pe care le-am avut si care ne-au ajutat sa iertam ii iertam pe altii, indiferent de cat de rele au fost daunele.

Este posibil sa ne fie dificil sa intelegem acest lucru. Cu toate acestea, inainte de a ne afla aici, eram intr-o alta etapa a vietii noastre, simtind doar iubire neconditionata pentru altii. Insa, din cauza greselilor pe care le-am comis intr-o viata anterioara, ne-am intors sa experimentam aceste greseli din perspectiva celeilalte persoane. Prin urmare, am incheiat un contract de suflet cu acea persoana pentru a putea rezolva problema.