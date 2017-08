8 trucuri foarte eficiente pentru a citi oamenii. Trebuie doar sa fii atenta la modul in care vorbesc.

Imaginea unei persoane este alcatuita din aspectul ei, dar si din vocea ei. Modul in care vorbim este oglinda mintii noastre si, bineinteles, a starii noastre de spirit. Iata cum vocea noastra reflecta ceea ce suntem si cum suntem perceputi de ceilalti.

foto interior si prima pagina: Bruce Rolff, Shutterstock

1. Vocea siropoasa

Toti am intalnit astfel de oameni, cu voci "de desene animate". Cineva care vorbeste asa crede ca este dragut, insa ascultatorii percep in mod normal aceasta persoana ca fiind mincinoasa, care isi doreste doar sa fie placuta in cercul de oameni in care se afla. De asemenea, multi cred ca vor ceva de la ei.

2. Vocea stricta cu tonuri dure

O astfel de voce cauzeaza disconfort, iar ascultatorii incearca sa puna capat discutiei cat mai repede cu putinta. O voce de otel este de obicei o caracteristica a oamenilor a caror slujba este legata de a da comenzi (directori, ofiteri militari, profesori). Ei sunt obisnuiti sa vorbeasca asa. Uneori, totusi, este un atribut al oamenilor care iubesc sa dea ordine.

3. Vocea linistita

Exista mai multe motive pentru care oamenii vorbesc in liniste: sunt nesiguri si se simt putin pierduti in grupul in care se afla; parintii i-au obisnuit in copilarie sa vorbeasca incet, pastrand directiva conform careia daca vorbesti cu voce tare poti provoca un necaz; sunt foarte obositi si nu mai au energie.

De multe ori oamenii nu ii inteleg pe cei cu voce linistita - pur si simplu nu ii aud... si asta este neplacut.