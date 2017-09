Fara indoiala, sentimentele de regret se strecoara uneori in sufletele noastre. De multe ori, fara sa ne dam seama, mintea noastra se poate concentra asupra unor astfel de regrete:

- regretam sansele pierdute;

- regretam ca nu profitam de timpul pe care il avem;

- regretam ca ne consumam energia degeaba;

- regretam situatiile si conversatiile care nu au mers bine;

- regretam ca nu am vorbit cand am avut ocazia;

- regretam ca intram in relatii toxice sau ca facem greseli pe care le-am facut si in relatiile anterioare.

Da, chiar si atunci cand stim mai bine, regretam lucrurile. Si ajungem sa ne ingrijoram, gandindu-ne ar ca ar fi trebuit sa luam decizii diferite in trecut. Ar fi trebuit sa facem o treaba mai buna, insa nu am facut-o. Ar fi trebuit sa oferim o alta sansa unei relatii, insa nu am facut-o. Ar fi trebuit sa acceptam acea oportunitate pe plan profesional, insa nu am facut-o. Si asa mai departe...

Comparam rezultatele reale ale deciziilor noastre anterioare cu o fantezie ideala a modului in care lucrurile ar trebui "sa fie". Cu alte cuvinte, stam cu gandul la cum ar fi fost daca am fi luat decizii diferite.

Problema, desigur, este ca nu putem schimba aceste decizii. De ce? Este simplu: pentru ca nu putem schimba trecutul. Cu toate acestea, ne impotrivim acestui adevar pana la capat - continuam sa analizam si sa comparam realitatea neschimbata cu fantezia noastra ideala pana cand vom ajunge sa regretam toata viata noastra.

Dar de ce?

Daca noi stim mai bine ce avem de facut, de ce nu putem lasa toate idealurile si fanteziile sa dispara?

Pentru ca identificam personal aceste idealuri si fantezii. Cu totii avem in mintea noastra o viziune despre cine suntem - intentiile noastre bine intentionate, inteligenta noastra, impactul nostru social. Si luam cele mai bune decizii pe care le putem lua pentru ca ne gandim ca acestea sunt solutiile corecte. Chiar si cand ne confruntam cu probleme legate de stima de sine, continuam sa credem in sufletul nostru ca suntem o fiinta umana decenta si respectuoasa.