Uneori, desi nu ar trebui, mancam de plictiseala. Alteori, desi nu ne este foame, mancam intre doua cursuri. Sunt calorii in plus, dar care fac parte, in mod iremediabil, din viata noastra, relateaza cotidianul spaniol El Pais, care prezinta sapte gustari pe care le putem consuma dupa pofta inimii.

Keri Glassman, expert format in Regatul Unit, cu propria ei scoala de nutritie, recomanda consumul de castraveciori in otet mai ales dupa un antrenament dur. ‘Daca transpiram mult, sarea ne ajuta sa ne refacem’, explica aceasta, referitor la articolul pe aceasta tema publicat in Journal of the International Society of Sports Nutrition. Atentie insa in cazul hipertensivilor: acest aperitiv este ideal pentru evitarea cresterii in greutate, dar nu pentru persoanele care trebuie sa-si tina sub control consumul de sare (fiecare castravecior contine 1,5 grame de sare, conform propriei etichete).

