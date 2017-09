Tulburarile legate de somn reprezinta o problema majora in lumea moderna, in special in civilizatia de tip occidental. Studiile arata ca 50-70 de milioane de americani sufera de o forma de insomnie, iar datele recente indica faptul ca acest numar este in crestere. Dar, potrivit unor noi cercetari din cadrul Universitatii Northwestern exista o modalitate de a adormi la care probabil nu te-ai gandit: cultivarea unui scop puternic in viata.

In cadrul studiului publicat in revista Sleep Science and Practice, 832 de participanti au fost rugati sa completeze un sondaj de 10 intrebari cu privire la scopul lor in viata si 32 de intrebari despre somn.

Cei care au simtit ca au un scop puternic in viata au fost cu 63% mai putin susceptibili de a avea apnee in somn iar majoritatea au avut un somn mai bun in ansamblu.

Cultivarea un scop puternic in viata ar putea fi o strategie mai eficienta decat medicamentele pentru imbunatatirea calitatea somnului, in special in cazul unei populatii care se confrunta cu probleme majore de insomnie, a spus Jason Ong, autorul studiului, profesor asociat de neurologie la Universitatea Northwestern Feinberg. Scopul vietii poate fi cultivat si imbunatatit prin terapii de constientizare.

Desi "cultivarea unui scop in viata" poate parea o misiune prea vaga pentru a genera un raspuns imediat si concludent, raspunsul participantilor la studiu a fost cu adevarat surprinzator. Acestora li s-a cerut sa evalueze cat de bine se simt referitor la actiunile pe care le-au desfasurta in trecut si care sunt sunt sentimentele si gandurile legate de ceea ce sperau sa faca in viitor. Un scop in viata nu trebuie sa fie ceva maret, care sa afecteze intreaga lume. Poate sa fie ceva aparent lipsit de o importanta vitala precum a ingriji un animal de companie. Este vorba de ceea ce ne umple sufletul de bucurie, ne facem sa ne simtim bine si sa sarim din pat dimineata, plini de entuziasm.

Alte cateva mici trucuri te pot ajuta sa ai un somn bun. Evita sa bei alcool noaptea tarziu, renunta la telefon sau laptop cu o ora sau doua inainte de culcare si asigura-te ca tempertatura din dormitor este placuta.