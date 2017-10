Poti imbunatati rezultatul oricarei situatii sociale. Foloseste unul din aceste sfaturi de viata minunate gasite pe Reddit.

foto interior si prima pagina: Jozef Klopacka Shutterstock

1. Cand intalnesti pentru prima data anumite persoane, incearca sa observi culoarea ochilor si sa le zambesti. Poti face acest lucru pentru o secunda sau doua si vei reusi sa le convingi sa aiba incredere in tine.

2. Fii atenta la picioarele oamenilor. Daca te apropii de doua persoane aflate in mijlocul unei conversatii si ele isi intorc doar torsul si nu si picioarele, inseamna ca nu vor sa fii inclusa in conversatie. In mod similar, daca te afli intr-o conversatie cu un coleg care crezi ca iti acorda atentie si torsul este indreptat catre tine, insa picioarele sunt intr-o alta directie, inseamna ca acesta isi doreste ca aceasta conversatie sa se incheie.

3. Oamenii sunt de acord sa faca ceva pentru tine daca le ceri mai intai sa faca ceva mai simplu (angajamentul treptat ii face pe oameni sa creada ca ii placi).

4. Alternativ, le ceri o sarcina nerezonabila si ei vor spune nou. Asadar, atunci cand ar trebui sa ceri o sarcina mai rezonabila si, cel mai probabil, va fi de acord.

5. Daca rogi pe cineva sa iti faca un mic favor si acesta iti raspunde doar partial, iti recomand sa astepti. Daca ramai tacuta si pastrezi contactul vizual, va continua sa vorbeasca.