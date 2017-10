Instinctul este ca cauti raspunsuri, insa adevarul este ca aceste intrebari sunt cele care ne ofera cele mai bune lectii de viata. De asemenea, intrebarile retorice - cele care nici macar nu par sa aiba raspunsuri - ne pot invata si ne pot ajuta sa trecem mai usor prin viata.

Cine crezi ca esti? Ce inseamna toate astea?

Intrebarea corecta la momentul potrivit poate schimba cursul unei vieti, poate hrani un suflet trist sau poate vindeca o inima furioasa. Exista cateva intrebari pe care ar fi bine sa ti le pui nu doar o singura, ci de mai multe ori pe parcursul unei vieti, unele chiar de mai multe ori pe parcursul unei zile. Cei de laau strans aceste intrebari de la cei mai intelepti filosofi, cei mai mari ganditori, cei mai importanti lideri care au trait vreodata. Nu spun ca stiu raspunsul la toate aceste intrebari, insa pot spune ca este important sa le stii si sa lasi sa te provoace.

1. Cu cine iti petreci timpul?

Goethe spunea "Spune-mi cu cine iti petreci timpul si iti voi spune cine esti."

Persoanele pe care le avem in jurul nostru si lucrurile pe care le facem influenteaza foarte mult cine vom deveni. Gandeste-te la prietenii tai, la colegii tai, la toti oamenii pe care ii ai in jur - te inspira, te motiveaza sau te trag in jos?

Acelasi lucru este valabil si pentru ceea ce faci, ce citesti, la ce te uiti sau ce gandesti. Viata ta incepe sa semene cu ce ai in jur, asa ca alege oamenii si locurile cu intelepciune.