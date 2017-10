Va invit sa citim impreuna aceasta scurta povestioara zen cu o lectie foarte frumoasa de viata.

Un student Zen ii spune profesorului sau: "Maestre, am un temperament ciudat si ma enervez tot timpul. Ajuta-ma sa scap de asta."

Profesorul: "Suna foarte ciudat. Arata-mi cum esti cand esti nervos."

Studentul: "In momentul de fata nu iti pot arata asta."

Profesorul: "De ce nu?"

Studentul: "Pentru ca nu este ceva ce pot controla. Se intampla brusc."

Profesorul: "Atunci nu face parte din tine. Daca ar face, ai putea sa te enervezi oricand. De ce permiti ca ceva ce nu iti apartine sa iti tulbure viata?"

Studentul a inteles ca furia nu ii apartine, ca nu face parte din sufletul lui, motiv pentru care trebuie sa o accepte, insa apoi sa renunte la ea si sa isi regaseasca energia pozitiva. In timp, el a dezvoltat un temperament calm si placut.

Ce trebuie sa retii din aceasta pilda?

Este absolut normal sa fii furioasa. Unii oameni prefera sa creada ca este sanatos pentru o atitudine mentala buna sa nu te enervezi niciodata. Insa a fi nervos este o modalitate de a elibera stresul si frustrarea in loc sa refuzi sa accepti ce se intampla de fapt in jurul tau. Cheia este sa fii suparata pentru motivele potrivite si sa incerci sa te eliberezi prin caile corecte. O posibilitate este sa cumperi un jurnal si, inainte de a merge la somn, sa scrii in el motivele pentru care ai avut aceste stari. Axeaza-te mai mult pe a raspunde la "De ce?".

Este foarte important sa stii ce se intampla cu adevarat. Acest lucru este mult mai constructiv decat sa te certi cu cineva. Astfel te cunosti mai bine si inveti sa devii persoana care iti doresti sa fii.

Da, este in regula sa fii furioasa, insa nu este in regula sa ramai furioasa. Cand esti nervoasa pentru prea mult timp, aceasta stare tinde sa gaseasca o cale de a se manifesta in ceva mult mai grav decat trebuie. Gandeste-te la o reactie exagerata sau intarziata - in loc sa reactionezi imediat, ramai calma, analizeaza situatia, gandeste-te la ce ar trebui sa faci pentru a depasi acest moment.