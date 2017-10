Opreste-te! Nu iti mai pune intrebari la care poate ca inca nu ai raspunsul. Nu mai privi inapoi si incerca sa compari trecutul cu prezentul. Nu-ti mai spune ca inca nu esti acolo unde trebuie sa fii sau ca nu esti suficient de buna in ce faci.

foto interior si prima pagina: GlebSStock Shutterstock

Pentru ca esti fix in locul in care trebuie sa fii in acest moment - chiar si cu toata aceasta imperfectiune in jurul tau, cu toti pasii pe care inca nu i-ai facut si cu visurile pe care inca nu ti le-ai implinit... esti exact acolo unde trebuie sa fii.

Mii de momente au condus la asta. Sute de decizii si de actiuni. Milioane de ganduri mici, de greseli, de alegeri potrivite te-au adus aici. Si este cel mai bun loc in care trebuie sa fii.

Din anumite motive, ne reamintim ca nu suntem multumiti de ceea ce am reusit pana acum, ca mai avem mult de mers pana cand vom ajunge acolo unde trebuie, ca nu vom fi niciodata la nivelul la care ne dorim sa fim. Dar uitam ca fiecare pas al calatoriei face parte din calatorie. Uitam ca pe drumul catre succes vor fi si niste obstacole dificile, vor fi urcusuri cu zambete si coborasuri cu lacrimi si ca, uneori, poate ca nu ne vom misca deloc, ci doar vom sta in picioare. Si toate astea sunt ceva normal. Pentru ca asa este viata.

Pentru ca locul in care suntem in fiecare moment este locul unde ar trebui sa fim.

Este normal sa fim obositi. Este normal sa ne simtim invinsi, fara asi in maneca. Este normal sa ne simtim blocati. Deoarece aceste locuri sunt doar temporare si le vom depasi in cele din urma.