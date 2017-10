Toti am avut momente in viata in care am fost pe pilot automat. Uneori este o situatie intentionata, strategica, programata ca o modalitate de reincarcare pentru a fi gata pentru urmatorul pas important. In aceste cazuri, ia-ti o vacanta! Nu poti fi mereu in priza.

De cele mai multe ori nu recunoastem ca viata noastra este blocata pe pilot automat, condus de programele mintii noastre ocupate, de calendarele si notitele de pe telefon in locul propriei persoane. Te trezesti la realitate prea tarziu ca sa iti dai seama ca luni intregi ai fost prinsa intr-un timp pe care l-ai pierdut muncind non stop si nu ai avut nicio zi in care sa te relaxezi si sa iti odihnesti mintea si sufletul. De-asta spun oamenii "Timpul trece prea repede. Cum de zboara asa?"

Timpul curge in acelasi ritm, cu sau fara permisiunea noastra. Diferenta consta in faptul ca unii suntem prezenti in viata noastra, altii nu.

Asadar, ce este de facut pentru a prelua din nou controlul asupra vietii tale? Primul pas este sa recunosti cand ajungi pe scaunul pasagerului. Incepe cu aceste trei intrebari recomandate de specialistii de la succes.com:

1. Unde doresc sau fiu, profesional sau personal, intr-un an?

Incearca sa nu privesti mai mult de un an in viitor. Multe persoane fac asta si au tendinta sa subestimeze propriul lor potential si sa isi puna un scop prea mic, cu mai putin timp. Un an este perfect deoarece te ajuta sa ai un obiectiv principal si iti ofera un sentiment mai mare de putere asupra lui (il poti realiza).

Fii sincera cu tine. Daca nue sti fericita acum, cauta si pune-ti intrebari inconfortabile despre ce ar trebui schimbat.