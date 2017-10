La micul dejun semintele sunt binevenite intr-o portie de iaurt sau alaturi de o crema de branza. Poti sa le adaugi in salate, in sucuri de legume ori fructe, in smoothie-uri.

Printre cele mai populare dar si foarte promovate au capatat sens semintele de chia.

O adevarata portie de sanatate, un medicament al naturii pentru problemele tale.

Sursa buna de calciu

Extrem de generoase cu vitaminele, mineralele si acizii grași continuti, aceste mici seminte de chia sunt un ingredient indispensabil in lupta organismului impotriva tuturor agresorilor zilnici de care are parte corpul tau.

In cazul in care suferi de intoleranta la lactoza, poti sa consumi seminte de chia si astfel vei lua de 5 ori mai mult calciu din ele decat din aceiasi cantitate de lapte.