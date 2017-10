Si anul acesta, in toate restaurantele McDonald’s sarbatorim Ziua Micului Dejun! Toti clientii care viziteaza restaurantele luni, 16 octombrie 2017, pana la ora 10:00, primesc gratuit cate un Cheese McMuffin cu Ou si o cafea proaspat macinata.

Ziua Micului Dejun a devenit o traditie si este sarbatorita si anul acesta, doar la McDonald’s! si, pentru ca este o zi speciala, toti clientii care viziteaza in aceasta dimineata, pana in ora 10:00, restaurantele din intreaga tara, vor primi cate un Cheese McMuffin cu Ou si o cafea gratuit. Astfel, va puteti bucura de produse preparate exact ca acasa din ingrediente simple si proaspete, numai bune pentru diminetile grabite, in care tentatia de a sari peste micul dejun e mare.

Micul dejun este masa care ne aduce energie si buna dispozitie pentru tot ce avem de facut pe parcursul intregii zile. Dar de cele mai multe ori uitam cat de important e.

Meniul de mic dejun de la McDonald’s ofera produse preparate ca acasa din ingrediente proaspete, de cea mai buna calitate: oua, unt, sunca si cafea din boabe proaspat macinate. Astfel, McDonald’s incurajeaza consumatorii sa inceapa cu energie fiecare zi.

Un mic dejun complet are si un ingredient vedeta: oul

Consumat la micul dejun, oul este bogat in proteine cu valoare biologica inalta, care sunt superioare celor din lapte si carne, fiind un produs de baza in alimentatia sanatoasa. Compusii nutritivi din ou (fosfor, potasiu, sodiu, calciu, sulf, magneziu si fier) sunt cel mai bine asimilati in organism dimineata, astfel incat oul este un produs ideal pentru micul dejun.

Ouale folosite in prepararea micului dejun de la McDonald’s, furnizate de Toneli Holding (unul dintre cei mai mari distribuitori de oua de consum din Romania) provin de la gaini hranite cu cereale de cea mai buna calitate si sunt verificate si ambalate in maximum 24 de ore de la producere.

Cafeaua – partenerul perfect pentru o dimineata plina de energie

Micul dejun este cel mai bine completat de o cafea proaspata, fierbinte, din boabe atent selectionate de catre furnizorul Segafredo Zanetti. Cafeaua de la McDonald’s este certificata Rainforest Alliance Certified™, 100% cafea arabica de calitate superioara, proaspat macinata si puternic aromata.

Sandvisul Cheese McMuffin cu ou si cafeaua aburinda sunt oferite gratuit de Ziua Micului Dejun, luni, 16 octombrie, pana in ora 10:00, doar la McDonald’s.