Toti avem povesti nespuse despre durere si tristete care ne fac sa iubim si sa traim diferit. Nu mai judeca! In schimb incearca sa intelegi cu sufletul.

foto interior si prima pagina: Captblack76 Shutterstock

Cat timp petreci judecand alte persoane? Ne-ar placea sa putem spune ca aceasta lume este una minunata, cu oameni deschisi, plini de iubire, care nu judeca niciodata pe nimeni... insa nu este cazul. Majoritatea judecam. Judecam din suflet. Si uram din inima. Este un obicei toxic pe care il facem des si care aduce nefericire in jurul nostru. Judecam tinute, judecam actiuni, judecam judecata altora. Judecam tot! Am gasit pe positivelypresent 3 motive pentru care ajungem sa judecam si 6 moduri de ne opri din judecat oamenii.

3 Motive pentru care ii judecam pe cei din jurul nostru:

1. Judecam pentru ca suntem nesiguri

Acesta este principalul motiv pentru care judecam. Atunci cand suntem nesiguri si/sau nefericiti cu cine suntem, incercam sa ii punem pe ceilalti la pamant. Vrem sa ne simtim bine facandu-i pe altii sa se simta prost.

2. Judecam pentru ca suntem speriati

Adesea, atunci cand suntem speriati sau intimidati de alte persoane, incercam sa le judecam. Doua femei vad o femeie mai frumoasa ca o amenintare si rad de tinuta ei. Doi colegi de munca se distreaza pe seama sefului lor. Cand oamenii sunt persiati, ei incearca sa se simta mai bine judecand alte persoane.

3. Judecam pentru ca ne dorim o schimbare

Cand ne dorim ca propria noastra viata sa fie diferita, vom judeca rapid vietile altora. De exemplu, daca cineva doreste sa aiba o relatie cu o persoana care deja este intr-o relatie, va spune "El/ea nu este suficient de bun/-a pentru ea, nu stiu de ce sunt impreuna."