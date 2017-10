Cand esti intr-o relatie toxica nu iti dai seama cat de mult te afecteaza abuzul emotional. Cel putin, nu cat timp esti in acea relatie. In acele momente exista o dependenta dureroasa. Speri ca se va schimba, insa iti este dificil sa faci ceva in acest sens.

foto interior si prima pagina: GlebSStock Shutterstock

Si ai nevoie de o inima de fier pentru a pleca. Si chiar si atunci cand pleci, te gandesti de atat de multe ori sa te intorci... pentru ca inca iti lipseste. Iti lipseste adrenalina, iti lipsesc emotiile puternice.

Insa soarta iti scoate in cale un barbat cu suflet bun. Si cand se intampla asta iti dai seama de tot ce ai trait in trecut. Nu esti obisnuita sa fii rasfatata incat aproape ca respingi relatia.

Iata care sunt cele mai importante lucruri care se intampla cand intalnesti un barbat cu suflet bun dupa o relatie toxica potrivit thoughtcatalog:

1. La inceput, te astepti la ce este mai rau

Dupa o relatie toxica, nu mai ai incredere in nimeni. Nici macar in tine. Te intrebi cum ai tolerat o astfel de relatie atat de mult timp. Si incepi fiecare relatie asteptandu-te la ce este mai rau. Pentru o vreme, nu crezi ca exista barbati buni. Pentru ca a trecut atat de mult timp in care ai acceptat mult prea multe de la persoane care nu te-au meritat.

2. Vei crede ca este prea frumos pentru a fi adevarat

Cineva care te trateaza atat de bine sigur asteapta ceva in schimb. Este prea frumos pentru a fi adevarat. Insa cum ar fi daca ti-as spune ca nu trebuie sa traiesti cu teama ca vei fi ranita, ca intr-o buna zi il vei pierde? Nu te astepta la un sfarsit deoarece este posibil sa nu existe. In fiecare zi iti dovedeste ca este aceeasi persoana care a fost de la inceput.

3. Te vei astepta la certuri dificile

Astepti sa fii ranita. Astepti sa existe certuri, drama, plansete, scandal. Insa, in schimb, totul este discutat si explicat, cu puncte de vedere argumentate solid. Si astfel ajungi sa realizezi ca oamenii normali nu renunta imediat ce situatie devine putin complicata... ci lupta pentru a fi impreuna.