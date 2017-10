Pentru multe persoane muzica este precum un medicament. Uneori, este singurul lucru care ne poate face sa ne simtim mai bine.

Exista muzica pentru fiecare dispozitie a sufletului, muzica nesfarsita... iar acest lucru este unul foarte confortabil pentru noi. Unele dintre cele mai frumoase melodii sunt cele pe care le simti mai mult decat le auzi. Acele piese care iti ajung in intregul corp, nu doar in urechi. Acele piese care iti trezesc sufletul la viata, care iti fac inima sa bata mai cu putere si trimit energie pozitiva in fiecare celula a corpului.

Aceasta melodie este interpretata de Carlos Nakai si Nawang Khechog si se numeste Wisdom - tradusa "Intelepciune". Raymond Carlos Nakai este un artist care canta la flaut de mai bine de 50 de ani; cea mai mare parte a inspiratiei sale pentru melodiile minunate pe care le creeaza provine din traiul comunitatilor autohtone si, in acelasi timp, din dorinta de a isi pastra originile nativ americane. In plus, ii place sa colaboreze cu oameni din intreaga lume, incercand sa combine muzica sa nativa cu cea a altor culturi, contribuind astfel la pastrarea patrimoniului acestora.

Melodia cantata in colaborare cu Nawang Khechog este una dintre cele mai frumoase melodii din lume si, spun multi, reuseste sa trezeasca sufletul la viata.

Aceasta piesa te incarca cu energie pozitiva si iti da puterea de a merge mai departe pe drumul vietii. Iti recomand sa o asculti atunci cand meditezi sau cand vrei sa iti pui in ordine gandurile.

foto prima pagina: captura Youtube