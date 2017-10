Daca ati vazut datele sociologice despre barbati si femei (pe sexe) inseamna ca stiti ca femeile primesc intotdeauna batul scurt in aceasta societate: pe plan profesional, barbatii primesc un salariu mai mare decat cel al femeilor, la locul de munca 1 din 3 femei sunt hartuite de colegii lor de sex masculin, in conducere potrivit Fortune 500 doar 32 din directorii executivi ai companiilor sunt femei. Totusi, in ciuda acestor cifre descurajanate, femeile sunt crescute pentru a fi mai puternice ca oricand.

Este timpul sa tragem cu privire la lucrurile pe care femeile nu ar trebui sa dea nici 2 bani potrivit iheartintelligence.com:

1. Nu da doi bani pe opiniile altor persoane

Si iti spun asta din doua motive: nu conteaza ce crede o alta persoana si nici nu vei schimba aceste opinii. Tu alegi cat de mult te influenteaza opiniile altora (adesea neinformate), asadar alege sa nu te mai afecteze.

2. Nu da doi bani pe asa numitul "corp perfect"

Daca tot suntem la acest subiect, hai sa renuntam la toate dietele care nu se bazeaza pe un plan solid de nutritie si exercitii fizice, la "greutatea ideala" si la termeni precum "barbie dubla", "riduri la genunchi" si orice alti termeni teribil de ofensivi. Nu exista un corp perfect. Pur si simplu nu exista. Nu mai lupta cu nebunia asta.

3. Nu da doi bani pe social media

Numeroase studii au aratat ca retelele de socializare duc la scaderea respectului de sine si a increderii in propria persoana. Daca te bazezi pe ceva sau cineva este timpul sa iei o pauza majora si sa te concentrezi doar asupra ta.