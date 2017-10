In loc sa lasi teama si indoiala sa iti domine ratiunea, poti invata sa ai incredere in deciziile tale. Sa ai stima de sine, sa crezi ca ai resurse in tine si sa fii sigura ca tu stii cel mai bine ce ai nevoie.

Teama ne opreste din a lua decizii de multe ori. Si asta pentru ca de cele mai multe ori, noi, oamenii luam hotarari in cautarea placerii imediate, temandu-ne de durere sau experiente negative.

Atunci cand luam decizii temandu-ne de consecinte, nu hotaram de fapt ceea ce ne dorim la nivel subconstient.

Teama este modalitatea mintii noastre de a ne tine in siguranta. De multe ori, avem senzatia ca exista un pericol, cand nu exista, si asta ne impiedica din a lua cele mai bune decizii pentru noi. Noi, cei autentici. Noi, cei bine baricadati in subconstient.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro

foto interior si prima pagina: Nadya Korobkova Shutterstock.com