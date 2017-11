Persoanele nascute in luna Noiembrie sunt persoane sensibile, cu suflet bun si intotdeauna cu zambetul pe buze. Conduse de planeta Pluto, ele sunt foarte axate pe viata profesionale si iubesc la nebunie sa fie provocate sa iasa din zona de confort. Pe plan sentimental, se dedica relatiei in care se afla si fac tot posibilul sa traiasca povesti de dragoste ca in filme.

foto interior si prima pagina: Selins Shutterstock

Toate persoanele nascute in luna noiembrie sunt foarte cunoscute pentru talentul lor. Au o minte foarte agera si, daca vor avea grija de ea, vor avea doar de castigat. Nu vor spune aproape niciodata ce au pe suflet; abia vorbesc despre ele sau dezvaluie ceva despre personalitatea lor. Sunt elocvente si pot convinge pe oricine sa faca ce vor ele. Daca gasesc pe cineva care este mai bun decat ei, actioneaza conduse de gelozie.

1. Sunt secretoase

Persoanele nascute in luna noiembrie sunt de natura secretoase si misterioase. Ele nu isi dezvaluie sufletul cu adevarat si uneori pot fi dificil de inteles. Nu isi pun sentimentele pe tava decat in momentul in care sunt absolut convinse ca persoana este de incredere.

2. Sunt unice in felul lor

Persoanele nascute in noiembrie sunt atat de diferite... inca este greu sa gasesti pe cineva ca ele. Le place sa faca lucrurile in felul lor; ideile pe care le au sunt intotdeauna speciale deoarece de fiecare data aleg sa fie provocate si sa iasa din zona de confort.