Karma, prin definitie, este suma experientelor tale din aceasta viata, precum si din vietile anterioare, care se echilibreaza. Adesea ne intrebam "Ce am facut pentru a merita aceste tipuri de experiente? Sunt o persoana buna si incerc sa fac doar bine, totusi ghinionul pare sa ma urmareasca la tot pasul." Raspunsul la aceste intrebari are legatura cu karma si cu calatoria sufletului.

Vestea buna este ca putem corecta si minimiza karma negativa care ar putea fi programata sa ne conduca viata. Fiind un observator al vietii noastre, putem sa recunoastem si sa ne prindem atunci cand observam un model care pare sa se creeze in viata noastra si care redirectioneaza potentialele reactii negative (ganduri, cuvinte si fapte).

Procesul de corectare si vindecare este scopul principal al acestei experiente pamantesti.

Potrivit AwakeningPeople, exista o karma buna si o karma rea. Majoritatea persoanelor aleg sa se concentreze asupra evenimentelor negative din viata, fara sa acorde o atentie prea mare experientelor pozitive si minunate pe care le avem. Insa, daca facem opusul acestor lucruri, si anume suntem mai atenti la lucrurile frumoase si le evitam pe cele negative reusim sa aducem in viata noastra energia recunostintei.

Recunostinta este in mod automat depusa la experientele noastre karmice bune si este destul de eficienta in momentele in care in jurul nostru exista energie karmica negativa.