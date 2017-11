Suntem inconjurati de oameni care ne pot inspira fie sa realizam lucruri mari, fie sa facem alegeri gresite si sa ne distrugem vietile. Am gasit pe Brightside care sunt tipurile de oameni cu care ajungem sa interactionam in fiecare zi.

Exista persoane toxice care te pot tine pe loc. Alaturi de ele nu vei reusi sa evoluezi pentru ca de fiecare data cand le vei spune visurile tale iti vor taia tot elanul, spunandu-ti ca nu le vei atinge niciodata.

foto interior si prima pagina: Captblack76 Shutterstock

Iata despre ce fel de persoane vorbim:

1. Persoanele critice

Astfel de persoane folosesc, in general, sarcasm si observatii severe urmate de complimente aparent obisnuite. Va trebui sa fii mai directa cu ele si sa le raspunzi in modul lor. Ele nu sunt obisnuite sa auda aceleasi comentarii. Cand vor simti cat de sigura esti pe tine, se vor retrage si te vor lasa in pace.

2. Persoanele care se victimizeaza

Persoanele care se victimizeaza traiesc intr-o lume mult prea neagra, negativista. Sunt mai mereu pesimiste si niciodata nu sunt multumite de drumul pe care il au in viata. Se plang ca nu au bani sa plateasca chiria, ca nu le place la locul de munca, ca trebuie sa munceasca mai mult, ca raman peste program, ca sunt singure, ca au fost parasite si asa mai departe.

Astfel de persoane ar trebui inlaturate din viata ta fara regrete. Iti dau si tie acea energie negativa.

3. Persoanele agitate

Aceste persoane pot crea panica in orice moment si in orice loc fara niciun motiv. S-ar putea sa nu reusesti sa analizezi situatia in mod corespunzator in momentul in care sunt aproape de tine deoarece reusesc sa te traga si pe tine in aceasta furtuna a mintii lor.

Incearca sa eviti astfel de persoane, mai ales atunci cand faci planuri importante sau vrei sa iei o decizie/ sa faci o schimbare decisiva in viata ta. Nu te vor lasa sa alegi ce iti doresti.