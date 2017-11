Mantre pentru gasirea motivatiei in vremuri grele.

Stiu ca uneori este dificil. Stiu ca sunt momente in care simti ca nu mai poti merge mai departe, ca nu mai poti gasi nici macar o farama de optimism in sufletul tau sfaramat de durere. Si mai stiu ca iti doresti doar sa renunti. Insa si eu vreau ca tu sa stii ca se poate... ca iti poti vindeca inima, ca poti gasi puterea de a te ridica si de a face pasi micuti, insa importanti pentru a depasi astfel de momente. Ai incredere in tine, esti cea mai puternica persoana din aceasta lume si poti face tot ce iti doresti.

foto interior si prima pagina: Captblack76 , Shutterstock

Psihologii sunt de parere ca este foarte important sa mentii gandurile corecte in mintea ta astfel incat atunci cand ai nevoie de ele acestea sa fie disponibile imediat. Pentru noi acest lucru inseamna momente linistite pe care sa le petrecem in compania propriei persoane in fiecare dimineata (si chiar si seara), reflectand asupra lucrurilor pe care vrem sa ni le amintim. Putem medita sau, daca nu avem foarte mult timp la dispozitie, putem folosi memento-uri scurte scrise pe care sa le punem prin casa si pe care sa le intalnim si care sa ne ajute sufletul sa se linisteasca. Acestea sunt numite mantre sau afirmatii, rugaciuni sau convingeri. Indiferent de numele ales, aceste reflectii zilnice ne tin motivati si ne pot ajuta sa ramanem pe drumul cel bun prin pastrarea gandurilor pasnice si productive in mintea noastra, chiar si atunci cand viata devine complet haotica.

Am descoperit ca pacea nu inseamna sa fii intr-un loc in care nu exista zgomot, probleme sau adevaruri dure. Pace inseamna sa fii in mijlocul tuturor acestor lucruri si sa ai sufletul impacat si mintea linistita.