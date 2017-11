Mancarea mediteraneeana joaca un rol important in stilul de viata al grecilor, italienilor, francezilor si al altor norocosi ce s-au nascut in bazinul Marii Mediterane. Tocmai de aceea, specialistii de la Mind Body Green vorbesc cu atata pasiune despre aceasta tema.

foto interior si prima pagina: Valentyn Volkov, Shutterstock

Ce are stilul de viata mediteraneean in plus? Alimentatia sanatoasa si constienta!

Cum poti adopta si tu modalitateasi in bucatarie? Invata sa te hranesti, sa iti oferi nutrienti si calitate. Invata sa traiesti si cand mananci. Invata sa fii prezenta in viata ta:

Mananca produse locale

Italia are o varietate de bucatarii, fiecare regiune fiind renumita pentru stilul alimentar. Grecia la fel. Si tu poti adopta stilul de viata mediteraneean, folosind ingredientele din bucataria acestor popoare.

