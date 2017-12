Miracolele chiar exista! Citeste aceasta poveste minunata si invata sa plantezi semintele iubirii, ale iertarii si ale fericirii si sa uzi aceste seminte pana devin puternice.

In timp ce se indrepta catre casa intr-o seara incarcata de ceata, o femeie vede cum un minivan intra pe contrasens si se indreapta fix catre ea. Este prea tarziu pentru a evita momentul, asa ca strange cat de tare poate volanul si inchide ochii. Ambele masini ies de pe sosea si cad pe stanca, rostogolindu-se de cateva ori.

Femeia nu isi aminteste evenimentele care s-au intamplat. Nu isi aminteste nici de martorii care au venit sa o salveze, nici cum a ajuns la spital, nici ca a stat acolo mai mult de o saptamana, in perioada Craciunului si a Anului Nou.

In fiecare seara se inchide in dormitorul ei si incepe sa planga gandindu-se "De ce eu?" Are o familie care o iubeste si incearca sa o ajute sa depaseasca aceste momente, insa ii este foarte dificil. Are si numerosi prieteni care incearca sa ii puna din nou zambetul pe buze, insa acum nu stie ce inseamna sa mai zambesti. Socul a fost mult prea mare.

Pe fata ei incep sa apara riduri adanci. In cateva luni scurte, ea se transforma intr-o persoana complet diferita. Nu mai are pofta de mancare, ii este greu sa mai iasa din casa... si simte o gaura adanca in inima ei care nu se va inchide niciodata. Ii este teama de lume.

Intr-o noapte, in ajunul Craciunului, la un an dupa accident, merge in camera ei pentru a se odihni. Inchide ochii si imediat cade intr-un somn profund.

Si incepe sa viseze. Sta intr-o camera slab luminata, la o masa rotunda, alaturi de o femeie in varsta care seamana foarte mult cu mama ei care murise cu cinci ani inainte de accident, chiar in ajunul Craciunului. Se uita una la alta in tacere timp de cateva minute, apoi femeia in varsta incepe sa vorbeasca: