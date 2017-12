Semintele de chia sunt o sursa excelenta de calciu si fosfor, fibre si mangan.

Au un continut ridicat de proteine, carbohidrati sanatosi, grasimi esentiale, vitamine si minerale precum vitamina B, calciu, cupru, zinc, etc.

foto interior si prima pagina: Makistock, Shutterstock

Contin antioxidanti care intaresc sistemul imunitar. Semintele de chia ajuta organismul sa retina fluidele si electrolitii, se transforma in gel in stomac si in acest fel incetinesc transformarea carbohidratilor in zahar, ajutand la dezvoltarea muschilor si a altor tesuturi.

Bogate in fibre

Semintele de chia contin 40% fibre, clasandu-se in topul celor mai bune surse de fibre din toate alimentele existente.

Citeste continuarea pe Realitatea.net