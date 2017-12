Muzica este viata. Este sunetul tuturor sunetelor. Este vantul in frunze, ploaia care cade din cer, tunetele puternice, cantecul pasarilor, zgomotul unei tornade. Muzica se aude in ras, in plans, in traficul urban, in valurile oceanului si in vantul care bate pe varfurile muntilor. Muzica este tot.

Cantecele au puterea de a vindeca, de a ridica moralul, de a incuraja si de a oferi speranta. Atunci cand simti ca spiritul tau are nevoie de un impuls, asculta o melodie incurajatoare pentru a regasi din nou puterea in sufletul tau, a restabili credinta si a indeparta energia negativa din interiorul tau.

Aceasta melodie are puterea de a iti atinge sufletul in locul potrivit, de a iti reda speranta si curajul de a merge mai departe. Sunetul purifica, inalta si te dirijeaza in calatoria ta in viata.

Incearca acest exercitiu simplu spiritual; asculta melodia in casti pe parcursul zilei sau chiar pentru cateva minute dimineata, imediat ce te trezesti. Inchide ochii si respira adanc. Apoi, indreapta-ti atentia asupra trupului si sufletului tau. Elibereaza-ti mintea de toate gandurile si concentreaza-te asupra momentului. Viata iti apartine in totalitate. In tine exista puterea de a merge mai departe. In tine exista visuri, sperante, idealuri. Traieste, iubeste si bucura-te de viata.