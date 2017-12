Mineola sau minola este un fruct de sezon (decembrie-februarie), plin de vitamine, dulce si suculent. Mineola este, de fapt, o incrucisare intre mandarina si grepfruit sau pomelo. Dimensiunile mari si capatul alungit le fac usor de recunoscut, cele mai populare fiind mineolele fara samburi, perfecte pentru prajituri.

Primele incrucisari de soiuri de mandarina si grepfruit au fost facute de Dr. Walter T. Swingle in Eustis, Florida, in 1897, si Dr. Herbert J. Webber in Riverside, California, in 1898. Mineola in sine este un hibrid de grepfruit Bowen si mandarina Dancy. Aceasta a fost pentru prima data oferita publicului in 1931 de catre Statia de Cercetari Agricole si Horticole din Orlando, Florida, din cadrul Departamentului pentru Agricultura al SUA. Mineola a devenit repede un fruct popular datorita aromei sale delicioase de mandarina, insa cu foarte putini samburi.

La ce aspecte trebuie sa fim atenti pentru a fi siguri ca alegem o mineola proaspata:

– mineola este grea, mult mai grea decat o portocala sau o mandarina de aceeasi marime

