Aceste trucuri utile sunt menite sa ne simplifice viata. Probabil ca ati mai citit astfel de trucuri, insa noi am incercat sa gasim cateva pe care nu le-ati mai auzit pana acum si care va vor ajuta foarte mult.

foto interior si prima pagina: Transfuchsian Shutterstock

1. Ai crampe la picior? Apuca-te de degetul mare, trage-l catre tine si misca-l cat de repede poti. Astfel crampele vor disparea. Nu se stie sigur daca este doar un efect placebo, insa functioneaza de fiecare data.

2. Daca experimentezi brain freeze (fenomen de "inghetare" a creierului), fie respira cu gura deschisa timp de cateva secunde, fie incearca sa iti folosesti limba pentru a incalzi cerul gurii.

3. Daca te trezesti in miezul noptii pentru a merge la toaleta, inchide un ochi si tine-l inchis cand luminile sunt aprinse. Cand inchizi lumina, ochiul inchis va fi in continuare ajustat la intuneric si vei reusi sa adormi mai repede la loc.

4. Pentru a scapa de sughit, respira adanc, inghite de doua ori, apoi expira usor pe nas.

5. Daca vrei sa deseneti o linie dreapta fara o rigla, deseneaza doua puncte si pune creionul pe una dintre ele. Priveste celalalt punct si traseaza linia fara sa iti muti privirea. Creierul tau te va ajuta sa trasezi o linie dreapta catre punctul asupra caruia te concentrezi.

6. Daca vrei sa te trezesti devreme dimineata, bea apa inainte de a merge la culcare.

7. Daca simti ca iti este foarte cald (de la un antrenament la sala sau afara sunt temperaturi ridicate), pune apa rece (sau chiar un cub de gheata) pe incheietura mainii sau pe gat pentru a te racori mai repede.

8. Daca faci un dus cald inainte de a merge la culcare, temperatura corpului va scadea in momentul in care te asezi in pat (pentru ca a crescut in timpul dusului); acest proces este "citit" de corpul tau ca o etapa de adormire, ceea ce te va face sa adormi foarte repede.