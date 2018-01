Ce nu ai voie sa faci iarna si care sunt greselile care ne pot imbolnavi? Sunt intrebarile pe care ni le punem din ce in ce mai frecvent. Specialistii ne ofera mai multe sfaturi extrem de importante inaintea anotimpului rece.

Frigul nu ne imbolnaveste, nu ne face sa racim daca ne imbracam corespunzator. in plus, aerul curat este benefic pentru organism. in schimb, ne putem imbolnavi singuri daca nu respectam anumite lucruri. Când afara este frig trebuie sa ne imbracam corespunzator.

„Daca este iarna, este clar ca nu iesim afara in tricou. Nu trebuie insa nici sa ne infololim excesiv. Este recomandata o bluza de corp sau un tricou de bumbac peste care sa luam un pulover sau o geaca. O greseala pe care o facem multi dintre noi este sa ne imbracam bine in partea de sus a corpului, dar sa luam pe noi doar o pereche de blugi. Acest lucru nu ajuta. Daca afara este ger, este recomandat sa avem pe sub pantaloni un colant de bumbac sau strampi, in cazul femeilor. O alta greseala pe care o facem este sa ne imbracam bine, dar sa nu purtam caciula sau manusi. Frigul ne ia de la extremitati si de aceea acestea trebuie protejate cel mai mult“, spune Florin Tudor, medic internist.

