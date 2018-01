Increderea este ingredientul esential al unei comunicari eficiente. Este principiul care detine toate relatiile.

Increderea este cheia tuturor relatiilor. In relatiile pe care le avem cu familia, cu prietenii, cu colegii si cu partenerii de cuplu, increderea este cel mai important instrument. Castigarea increderii cuiva poate fi dificila. Stim cu totii cat de greu este sa avem incredere in oameni pe care nu ii cunoastem foarte bine. Prin simpla schimbare a comportamentului nostru, putem dovedi ca avem un suflet frumos si ca acestia pot avea incredere in noi.

foto interior si prima pagina: Peshkova Shutterstock

Iata cateva trucuri simple si eficiente pentru a ii face pe oameni sa aiba incredere in tine:

1. Arata empatie cu ajutorul scuzelor

Ne cerem scuze pentru lucruri care nu tin de controlul nostru. Daca cineva are o zi proasta sau sufera o pierdere, spunand simplul "Imi pare rau" iti poti exprima atat preocuparea cat si empatia ta fata de situatia creata. Astfel, fara sa intentionezi acest lucru, reusesti sa cresti increderea acestei persoane in tine.

2. Copiaza limbajul corpului

Daca ajungi sa imiti limbajul corpului unei persoane atunci cand ai o conversatie cu aceasta, demonstrezi ca esti pe cale sa castigi increderea acestei persoane. Studiile arata ca oglindirea subtila a limbajului corpului unei alte persoane poate contribui la cresterea sentimentului de incredere al acelei persoane, fara ca aceasta sa fie constienta ca este copiata. Acest lucru este deosebit de util in negocieri si solutionarea problemelor si a situatiilor dificile.

Cu toate acestea, este foarte important sa te asiguri ca faci acest lucru intr-un mod cat mai subtil. Daca imiti fiecare miscare pe care o face o persoana poate parea un pic ciudat. Pur si simplu permite-i corpului tau sa copieze intr-un mod cat mai natural si vei fi uimita de cat de deschisa si de incredere poti deveni.

3. Gaseste momentele potrivite pentru a nu te lua in serios

Un alt truc pentru a castiga increderea unei persoane este sa fii dispusa sa te iei putin in gluma. Potrivit studiilor realizate de specialisti, este mult mai usor pentru oameni sa interactioneze cu cei din jurul lor, sa fie vazuti ca fiind sociabili si prietenosi, daca fac glume pe seama lor.