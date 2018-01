Psyllium este o planta care creste mai ales in India si care are excelente beneficii atunci cand vine vorba de sanatate si pierderea in greutate.

Psyllium devine rapid una dintre recomandarile de top pentru persoanele care se hotarasc sa tina diete sarace in carbohidrati.

foto interior si prima pagina: florin oprea, Shutterstock

Datorita continutului ridicat de fibre spongioase, taratele de psyllium reduc pofta de mancare, imbunatatesc digestia si detoxifica organismul, fiind o alegere sanatoasa atunci cand vrem sa scapam de kilogramele in plus.

De asemenea, aceste tarate ajuta si la tratarea constipatiei, mentin colesterolul scazut si pot sa previna aparitia cancerului de colon.

Cele mai clare studii legate de proprietatiile acestei plante in sanatate confirma faptul ca un consum regulat de psyllium poate sa reduca riscul de boli de inima si nivelul colesterolului din sange.

Taratele de psyllium sunt cunoscute pentru buna prevenire si tratare a hemoroizilor si diareei, ameliorarea simptomelor de colon iritabil sau reducerea absorbtiei acizilor grasi din intestin.

Citeste continuarea pe Realitatea.net