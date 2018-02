Dopamina este una din substantele existente in corpul nostru responsabila cu starea noastra de bine. Iata ce poti face pentru a te asigura ca o ai intotdeauna la dispozitie intr-o cantitate suficienta.

1. Spune nu dependentelor

Persoanele care au un nivel scazut de dopamina devin usor dependente de ceva ce le ofera satisfactii instantanee,. Poate fi vorba chiar si de ciocolata.

Nivelul scazut de dopamina ar putea fi rezultatul unei traume sau al unui stil de viata lipsit de bucurie. Pentru a te proteja de dependenta, rezolva-ti problemele anterioare, daca exista, si adopta un stil de viata care te implineste.

2. Lista de sarcini

Fa-ti o lista cu sarcinile pe car le ai de indeplinit si bifeaz-o pe fiecare dintre ele dupa ce o terminati. Cand esti bine organizata si duci la bun sfarsit fiecare activitate, nivelul tau de dopamina creste, indiferent de marimea sarcinilor.

3. Cultiva-ti creativitatea

Cand artistii se concentreaza, intra intr-o stare de gratie. Aceasta este generata de dopamina din creier. Iti poti creste si tu nivelul de dopamina prin gasirea unei activitati sau a unui hobby care iti starneste creativitatea. Poti incerca arta, mestesuguri, desen, fotografie sau orice altceva te intereseaza cu adevarat.

4. Fa miscare

Exercitiul fizic are multe beneficii cum ar fi ameliorarea stresului, obtinerea unei sanatati mai bune si cresterea productivitatii. De asemenea, poate creste nivelul de dopamina. Nu trebuie sa mergi neaparat la sala. E suficient sa faci o plimbare sau sa urci niste scari.

5. Asculta muzica.

Daca nu ai observat, iti spun eu: muzica buna iti confera o stare de bine. Asta pentru ca ascultand muzica care te bucuri iti cresti nivelul de dopamina. Oamenii de stiinta spun ca ascultarea muzicii are acelasi efect precum mancarea bucatelor preferate sau vizionarea emisiunilor TV preferate. Astfel, ascultatul muzicii atunci cand ai o stare psihica mai proasta in jos este o modalitate buna de-ti imbunatati starea de spirit.

6. Practica meditatia

Oamenii de stiinta incep sa imbratiseze meditatia si un stil de viata constient ca fiind esentiale pentru a avea o minte sanatoasa. Meditatia ne ajuta sa ne golim mintea de bagajul inutil si calmeaza mintea noastra super activa. Atunci cand este scapat de sub control, ganditul in exces are un efect negativ asupra starii noastre de bine.