Rareori ne gandim la calorii atunci cand savureaza o ceasca de ceai cald. Preferam sa ne bucuram de aromele de fructe, gustul picant sau de mirosul placut al condimentelor din el. Daca bem ceaiul simplu, chiar nu ar trebui sa ne facem griji: o ceasca de ceai negru, de circa 250 ml, contine doar 2,4 calorii. Acelasi lucru este valabil si in cazul infuziilor de plante.

foto interior si prima pagina: Shulevskyy Volodymyr Shutterstock

Lucrurile se schimba daca obisnuim sa ne bem ceaiul indulcit. O lingurita de zahar alb rafinat, adica 4 grame, are aproximativ 15 calorii, in timp ce un pliculet de zahar de 3 grame, ca cel servit in restaurante sau cafenele, contine circa 11 calorii. Sunt calorii goale, care nu-ti aduc minerale sau vitamine.

Cei care prefera mierea ca indulcitor trebuie sa stie ca o lingurita are undeva la 20-22 calorii, insa acestea vin la pachet cu beneficii pentru organism, contribuind la ameliorarea racelilor si a durerii de gat.

