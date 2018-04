Te compari cu ceilalti? Ti se pare ca altii au mai multe, au reusit ceea ce tu nici nu ti-ai propus? Ii invidiezi pe cei din jurul tau? Este cu atat mai simplu cu cat pe retelele de socializare oamenii arata doar ce este frumos in viata lor. Insa, ai mare grija! Psihologii spun ca a te compara cu ceilalti te duce sigur in capcana care iti fura stima de sine!

foto interior si prima pagina: andrey_l Shutterstock

Te compari cu ceilalti. Ti se pare ca o fosta colega de scoala are o viata minunata. Are un job incredibil, castiga multi bani pentru ca mereu este in concedii si gateste numai cu ingrediente organice. O invidiezi pentru pozele cu haine scumpe si un apartement incredibil.

Si totusi, intr-o zi afli ca aceasta colega nu este multumita de viata ei. Nu are ce isi doreste. Crede ca a facut alegeri gresite. Afli ca si ea se compara cu prietenele ei, colegele ei, oamenii din trecutul ei. O invidiaza pe amica ei care are mai mult timp liber. Pe prietenul care are doi copii. Pe colega din liceu care s-a facut pictorita, cum isi dorea.

Ei bine, toti facem asta. Cu totii credem ca iarba e mai verde, mai inalta, mai frumoasa in curtea altuia. Daca si tu te compari cu ceilalti, afla ca aceste comparatii creeaza o ambivalenta in ceea ce priveste deciziile tale de viata.

Citeste continuarea pe Andreearaicu.ro