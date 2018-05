Datorită conţinutului său bogat în minerale şi în vitamine, salata verde revigorează organismul. De asemenea, elimină stările de depresie, de stres şi ajută în buna funcţionare a ficatului. Totodată, conţinutul de vitamina C întăreşte sistemului imunitar, înlătură stările de anemie, luptând cu succes împotriva asteniei. În plus, favorizează închiderea plăgilor şi a operaţiilor, în special în cazul diabeticilor (vitamina C stimulează secreţia de colagen a ţesutului conjunctiv).

Cantitatea de salată verde consumată zilnic trebuie să fie de minimum 150 grame, pe stomacul gol, înainte de fiecare masă. Salată trebuie asezonată numai cu ingrediente naturale: ulei de măsline presat la rece, oţet natural de mere sau suc de lămâie proaspăt stors, şi foarte puţină sare.

Ideal este să consumăm salată la maximum un sfert de oră de la preparare, pentru că altfel principiile sale active se deteriorează.

