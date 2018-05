Cum sa iubesti o femeie care nu are incredere in ea si care sufera de anxietate? Nu e intotdeauna usor, insa crede-ne, merita! Daca te-ai indragostit de o femeie care sufera de anxietate si atacuri de panica, esti unul dintre barbatii norocosi!

De ce spunem asta? Pentru ca femeile care sufera de anxietate simt profund. Reclamele cu catei o fac sa planga. Daca greseste reteta aceea gasita pe Pinterest va suferi! Ea iubeste fara teama, iar daca alege sa te iubeasca pe tine, esti norocos. Iata cum sa iubesti o femeie care nu are incredere in ea, via YourTango!

Iubeste-o incet si calm! Pentru o femeie cu anxietati, lumea insasi e zgomotoasa. Fii locul ei sigur, linistit, intr-o lume mereu in schimbare, plina de zgomote.

Iubeste-o mereu! Renunta la jocurile neinspirate cand o curtezi. Pentru orice femeie jocurile acelea sunt ingrozitoare, dar pentru o femeie ce sufera de anxietate, sunt crude! Pentru ea insasi, viata pe care o traieste – cea care tie iti pare simpla, de zi cu zi – e o sursa de temeri si pierderi de energie. Daca spui ca o vei suna, sun-o! Daca ii promoti ca va veti vedea, atunci fa asta! Ii spui ca o iubesti, ar fi bine sa fie adevarat. Ea nu-si doreste luna de pe cer, dimpotriva. Vrea autenticitate, sinceritate si sansa de a-ti demonstra cum se simte dragostea din inima.

Daca o femeie ce sufera de anxietate plange dupa ce ati facut sex si isi strange genunchii la piept, tremurand, nu o intreba ce e gresit sau s-a intamplat. Ia-o in brate, daca iti da voie, maseaza-i umerii, spune-i nimicuri! Doar fii acolo pentru ea si usor-usor se va intoarce in prezent, la tine.

