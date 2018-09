„A indrazni presupune a-ti pierde conditia de baza, pentru moment. A nu indrazni presupune a-ti pierde sinele” ― Soren Kierkegaard

foto interior si prima pagina: iravgustin Shutterstock

Cat de mult te lasi influentat de modelul de stil si viata care apare in toate formele de media? Cat de des alegi sa gandesti, sa mananci, sa te imbraci asa cum este la moda? Cat de des iti folosesti puterea de a decide in asa fel incat sa contureze tot ce este mai implinitor in interiorul tau si in exteriorul tau?

