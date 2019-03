Gaseste barbatul care va lupta pentru tine cand te va vedea cu lacrimi in ochi

Gaseste barbatul care va face tot ce ii sta in putinta pentru a te ajuta si pentru a iti lua de pe suflet aceasta povara. Care va trece cu degetul peste fruntea ta incruntata, care se va juca in parul tau cand mintea este ocupata cu ganduri groaznice, care te va tine de mana cand nu vei mai putea merge.

Gaseste barbatul care va deveni stalpul tau in momentele dificile. Gaseste barbatul care va duce luptele tale cand tu nu vei mai putea. Gaseste barbatul care va suferi atunci cand va vedea cate lacrimi poti varsa.

Gaseste barbatul caruia nu ii este teama sa fie cu o persoana anxioasa. Care poate intelege prin ce treci doar privindu-te, care stie ca tacerea ta inseamna ca nu mai poti si care este acolo sa iti stearga lacrimile care iti curg siroaie pe fata.

Gaseste barbatul care te va linisti chiar daca asta inseamna sa o faca zi de zi, ora de ora.

Gaseste barbatul care nu este obosit sa te tina de mana si sa iti spuna ca totul va fi bine.

Gaseste barbatul care va fi stanca ta in timpul furtunii. Care te va face sa renunti la toate mastile si sa fii tu insati fara teama ca ai putea fi judecata. Care nu se sfiieste sa stea cu tine in miez de noapte si sa iti asculte povestile dureroase. Care te va tine atat de aproape de pieptul lui incat vei simti cum caldura sufletului sau straluceste in jurul tau.

Gaseste barbatul care nu iti va spune niciodata ca esti prea sensibila, ci doar va fi acolo, langa tine. Mereu. Si te va intelege, te va sprijini, te va ajuta sa treci peste orice obstacol.

Gaseste barbatul care nu se teme de intuneric, ci din contra - va deveni cea mai stralucitoare stea a ta. Care va invata de ce ai nevoie pentru a te opri din a te mai simti precum un bolovan la fundul apei. Care stie ca scopul ei este sa te iubeasca neconditionat si sa te ajute in momentele dificile.

Gaseste barbatul care nu iti da motive sa te indoiesti de ceea ce simti. Care aude tot ce simti fara ca tu sa ii spui ceva. Care face tot ce ii sta in putinta pentru a te scoate din starile pe care le ai.

Gaseste barbatul care iti va povesti ceva de o mie de ori doar pentru a iti lua gandul de la ce simti. Care te va tine strans de mana si iti va spune ca totul va fi bine.

Gaseste barbatul care te va face sa te simti iubita, apreciata, auzita, importanta. Care stie ca esti mai mult decat ganduri rele si anxietate - acestea sunt doar o parte din tine. Care nu te va face niciodata sa te simti precum o povara.

foto main: Divine Studios, Shutterstock