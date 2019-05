Nu știu dacă este bine, însă învăț să am încredere în planurile Universului

Cand totul in jurul meu se prabuseste incerc sa ma gandesc ca nu a fost sa fie. Ca nu imi era destinat mie. Ca ma asteapta ceva mai frumos. Cand in sufletul meu este durere, ma gandesc ca cineva in aceasta lume ma iubeste. Cand totul este neclar in jurul meu, incerc sa ma rog.

Nu stiu daca este bine, insa invat sa am incredere in planurile Universului

In aceasta dimineata m-am simtit mai rau ca niciodata. Nu s-a intamplat nimic in mod special. Insa sufletul meu parca este dezamagit, trist, suparat. Incep sa nu mai am incredere in mine, in abilitatile mele. Nu reusesc sa mai vad luminta de la pacatul tunelului. Imi fac griji pentru orice lucru marunt.

Ce pot sa fac? Cu cei dragi mie nu pot sa vorbesc deoarece si-ar face griji pentru mine si nu pot sa ii vad asa. Prefer sa stiu ca ei sunt bine, ca nu au inca o problema pe care sa isi doreasca sa o rezolve.

In timp ce incercam sa ma gandesc la acest sentiment de tristete, la aceasta dezamagire pe care o sufletul meu o simtea, mi-am dat seama de un lucru. Exista cineva care ma poate ajuta sa inteleg ce se intampla. Poate ca Universul are alte planuri pentru mine. Poate ca Dumnezeu stie raspunsurile la intrebarile mele.

Si am inceput sa ma rog. Nu m-am rugat sa nu mai simt durere, m-am rugat sa-mi dea curajul sa accept lucrurile pe care nu le pot schimba. Sa nu mai fiu atat de dura cu mine.

Nu m-am rugat sa scap de dezamagirea pe care o simt, m-am urgat sa imi dea rabdare sa ma inteleg putin cate putin.

Nu m-am rugat sa nu ma lase niciodata singura, m-am rugat doar sa ma indrume catre drumul pe care el il considera potrivit pentru mine. Sa imi arate calea pe care trebuie sa merg.

Stiu ca viata nu este doar despre momentele fericite, frumoase, spectaculoasa. Lucrurile nu se intampla intotdeauna asa cum ne dorim, cum ne asteptam, cum ne gandim. Exista situatii neprevazute si un viitor imprevizibil in fata noastra. Este dificil, insa trebuie sa mergem mai departe.

Poate ca nu stiu ce viitor mi-a pregatit Dumnezeu, ce planuri are cu mine Universul. Poate ca nu inteleg de ce mi se intampla acest lucruri, insa intotdeauna voi avea incredere in divinitate. Voi avea incredere in planurile pe care le-a facut pentru mine.

