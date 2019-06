Meditatia, materie speciala in peste 370 de scoli din Marea Britanie

In peste 370 de scoli din Marea Britanie copiii vor putea invata mindfulness si meditatia.

Peste 370 de scoli din Marea Britanie se pregatesc sa includa in curriculumul traditional o noua materie: mindfulness. Elevii vor incepe sa isi exeseze atentia ca parte a unui studiu de imbunatatire a sanatatii mintale a copiilor.

Scolile vor lucra cu experti in domeniul sanatatii mintale astfel incat copiii sa invete tehnici de relaxare, exercitii de respiratie si alte metode care sa le ajute sa isi echilibreze emotiile.

Scopul programului este de a ajuta tinerii intr-o lume a schimbarilor rapide. Guvernul a declarat ca studiul, care va dura pana in 2021, este unul dintre cele mai mari de agest gen din lume.

Initiativa vine la cateva luni dupa ce a fost facut public un sondaj potrivit caruia unul din opt copii din Marea Britanie cu varsta cuprinsa intre 5 si 19 ani s-a confruntat cu cel putin o tulburare mentala.

Sondajul, publicat in noiembrie, a indicat o usoara crestere a tulburarilor psihice la copii cu varsta cuprinsa intre 5 si 15 ani - de la 9,7 in 1999 la 11,2% in 2017. Tulburari precum anxietatea si depresia sunt din ce in ce mai frecvente la copii, in special la fetele adolescente.

