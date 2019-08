4 Lucruri pe care sa le spui oamenilor din jurul tau inainte sa fie prea tarziu

Ia-ti inima in dinti. Alege sa fii curajoasa. Spune ce ai de spus. Cand nu vorbesti, exista o multime de lucruri importante care ajung sa nu mai fie spuse.

Poate ca ai o perioada mai dificila. Poate ca iti este greu sa mergi mai departe. Poate ca ai indepartat anumite persoane din viata ta. Poate ca treci prin numeroase stari grele. Nu permite acestei realitati sa te deprime. Incearca sa gasesti motivatie in sufletul tau si sa mergi mai departe. Incearca sa spui ce vrei sa spui de fiecare data... si nu doar oamenilor din jur, ci si tie. Uneori sufletul tau are nevoie sa simta cu adevarat aceste cuvinte:

1. "Te iubesc".

Dragostea stie destul de rar cat de importanta este; isi da seama doar in momentul in care este indepartata. Asa ca nu astepta nimic. Spune "Te iubesc" de fiecare data cand simti asta. Daca apreciezi o persoana, spune-i. Daca iubesti, spune. Ziua de maine s-ar putea sa nu mai existe. Astazi este ziua in care iti poti exprima dragostea adevarata.

2. "Iti multumesc".

Multumeste in fiecare situatie a vietii tale. Multumeste oamenilor care te-au ranit pentru ca datorita lor ai devenit mai puternica. Multumeste oamenilor care te iubesc pentru ca datorita lor ai mers mai departe. Multumeste greselilor pe care le-ai facut pentru ca datorita lor ai invatat de ce ai nevoie in viata.

O scuza este cel mai bun mod de a avea ultimul cuvant. Prima persoana care isi cere scuze este cel mai puternic, iar prima persoana care merge mai departe este cea care este cea mai fericita. INTOTDEAUNA. Cere-ti scuze atunci cand gresesti. Nu doar pentru persoana din fata ta, ci si pentru tine. Nu lasa ca sentimentele grele sa iti macine inima. Priveste persoana din fata ta in ochi cand spui aceste lucruri.

4. "Te iert".

Atat de simplu, insa atat de dificil de spus. O relatie franta care este intretinuta prin iertare poate fi chiar mai puternica decat a fost odata. Insa, trebuie sa stim ca iertarea nu duce intotdeauna la relatii vinecate. Unele relatii nu sunt menite sa fie. Ce trebuie sa stii tu este ca iertand te eliberezi de toate greutatile care s-au asternut peste inima ta. Iertarea iti permite sa mergi mai departe, sa te concentrezi asupra viitorului fara sa ramai prizoniera trecutului. Fara iertare, ranile nu pot fi niciodata vindecate. Fara iertare nu poti face progrese. Ce s-a intamplat este doar un capitol. Nu inchhide carte, dar intoarce pagina.

foto main: Volodymyr Tverdokhlib, Shutterstock