De ce are nevoie fiecare semn zodiacal in saptamana 2-9 septembrie?

Cum va fi următoarea perioadă pentru tine și de ce ai nevoie de la astre îți spunem în cele ce urmează.

Spune-mi ce zodie ești ca să îți spun de ce ai nevoie în această săptămână.

Berbec - Ai nevoie ca inima ta sa simta din nou dragoste adevarata

Ai trecut prin foarte multe momente dificile in ceea ce priveste viata sentimentala, iar acum simti ca ai ridicat in jurul tau tot felul de ziduri pentru a iti proteja sufletul. Ei bine, a venit momentul sa darami aceste ziduri si sa construiesti poduri pentru ca iubirea adevarata este fix in fata ta.

Taur - Ai nevoie sa lupti cu teama care nu iti permite sa evoluezi

Ai nevoie de curaj pentru a iti pune in aplicare planurile si a iti vedea visurile transformate in realitate. Stiu ca este putin infricosator, insa este momentul sa iesi din zona de confort si sa faci ce consideri ca este mai bine pentru tine pentru a fi fericita cu adevarat.

Gemeni - Ai nevoie de curaj

Ai nevoie sa crezi in tine cand nimeni altcineva nu o face. Ai nevoie sa lupti pentru ceea ce iti doresti. Ai nevoie sa te lasi condusa de intuitie si sa alegi ce simti ca te face fericita. In aceasta saptamana ai nevoie sa fii tu insati.

Rac - Ai nevoie sa inveti arta rabdarii

Te pregatesti pentru o schimbare importanta in viata ta. Simti, totusi, ca lucrurile se desfasoara mult prea incet pentru tine si vrei sa grabesti procesul. Astrele te sfatuiesc sa ai rabdare, sa permiti Universului sa isi joace cartea si, in schimb, sa te concentrezi doar pe acele situatii care pot depinde de tine.